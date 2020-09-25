***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SELİM YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil YokturFEYZİ ONUR KOCA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıEMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil YokturKEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiCENGİZ EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği - Akademisyen Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET FAHRİ YİĞİTBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876720BIST