***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2020 16:36
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET MUTLU UYSAL GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici SANAYİ BOYALARI GRUP SATIŞ DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889080
BIST
17:041.286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:047,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:049,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0262
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:04465,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,44
|Açılış
|: 465,32
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:04
|YYAPI
|1,32
|136.355.503
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.592.450
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.720.052
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.797.619
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|394.181.475
|% -8,37
|
|MEPET
|3,19
|72.330.750
|% -7,27
|
|GARAN
|8,76
|6.333.354.324
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,87
|3.000.156.603
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.640.927.138
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.540.729.948
|% 3,84
|
|THYAO
|11,66
|1.218.350.964
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,87
|3.000.156.603
|% 7,49
|
|GARAN
|8,76
|6.333.354.324
|% 4,04
|
|KRDMD
|4,59
|2.640.927.138
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,48
|450.140.471
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,93
|549.137.837
|% 1,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7208
|7,7236
|% 0,31
|
|Euro
|9,1559
|9,1640
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2046
|10,2557
|% 0,31
|
|Frank
|8,4236
|8,4743
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0499
|2,0601
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-3,70
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.082
|3.162
|-29,67
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|-14,35
|
|Çeyrek
|747
|765
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,77
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:13DAGI
Yüzde 7.23 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 763, 955 adet işlem
-
17:12SAFKR
Yüzde 8.96 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 599, 582 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 82 artarak (% 2.18 ) 1, 162
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, KENT, MARKA, BERA, KRDMD, CASA, ISBIR, YYAPI, KAPLM, DOAS
-
17:11
KRDMD, KRTEK, ARTI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında