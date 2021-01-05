***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2021 17:13
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET MUTLU UYSAL GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici SANAYİ BOYALARI GRUP SATIŞ DİREKTÖRÜ
HAKKI BİLEK MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897175
BIST
17:111.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -15,90
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:117,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:119,1113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:11465,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,82
|Açılış
|: 465,62
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DGGYO
|9,24
|5.486.206
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.350.402
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.753.533
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.410.815
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.235.362.854
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.860.349
|% -9,94
|
|PETKM
|5,18
|1.784.754.803
|% 4,02
|
|GARAN
|10,07
|1.741.444.637
|% -2,42
|
|KOZAL
|103,70
|1.611.160.152
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,38
|3.235.362.854
|% 1,28
|
|PETKM
|5,18
|1.784.754.803
|% 4,02
|
|KARSN
|3,60
|1.034.696.194
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,03
|785.742.647
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,70
|723.330.917
|% -3,23
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4149
|7,4206
|% -0,02
|
|Euro
|9,1020
|9,1113
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0577
|10,1081
|% 0,23
|
|Frank
|8,4065
|8,4571
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% 0,13
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|8,12
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|30,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|34,48
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|16,68
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,69
|