***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET MUTLU UYSAL GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici SANAYİ BOYALARI GRUP SATIŞ DİREKTÖRÜHAKKI BİLEK MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897175BIST