***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.04.2021 13:38
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CEMRE EKİCİ BAYRAM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 23.10.2020 232-4950000 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı 214163
MURAT ALDEMİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 09.04.2015 232-3280880 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı 206221
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928757
BIST
13:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:598,0569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:599,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:59460,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,31
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,66
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:59
|QUAGR
|29,12
|186.266.888
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,56
|4.141.711
|% 9,09
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,37
|7.935.868
|% -46,76
|
|PEKGY
|1,80
|10.319.671
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.800.830
|% -9,99
|
|TRILC
|36,02
|43.622.603
|% -9,95
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|GARAN
|7,31
|966.061.114
|% 0,00
|
|EREGL
|17,96
|606.306.608
|% -0,39
|
|ODAS
|3,51
|433.397.109
|% -4,62
|
|TUREX
|15,72
|414.304.062
|% -9,55
|
|PETKM
|6,36
|325.716.698
|% -0,78
|
|GARAN
|7,31
|966.061.114
|% 0,00
|
|ODAS
|3,51
|433.397.109
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,17
|228.802.202
|% -1,81
|
|TSKB
|1,31
|109.756.173
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,22
|194.050.038
|% 1,26
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0537
|8,0569
|% 0,62
|
|Euro
|9,6577
|9,6644
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,0800
|11,1355
|% 0,67
|
|Frank
|8,7309
|8,7835
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1410
|2,1517
|% 0,54
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|38,05
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|18,40
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,00
|