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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2021 13:38



***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CEMRE EKİCİ BAYRAM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 23.10.2020 232-4950000 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı 214163
MURAT ALDEMİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 09.04.2015 232-3280880 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı 206221




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928757


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SONME 39,70 2.384.819 % 9,97  
ATLAS 1,56 4.141.711 % 9,09  
ETILR 6,15 650.804 % 8,85  
UTPYA 20,00 946.300 % 8,40  
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Riyal 2,1410 2,1517 % 0,54  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,14  
Altın Gr. 460 460 5,49  
Cumhuriyet 3.032 3.078 28,00  
Tam 3.026 3.105 38,05  
Yarım 1.463 1.502 18,40  
Çeyrek 734 751 9,21  
Gümüş.Ons 26,10 26,12 0,26  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,11  
B. Petrol 66,94 66,94 0,00  
Seans Raporu 13:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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