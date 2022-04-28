***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 17:11
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Yoktur
AHMET FAHRİ YİĞİTBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur
FEYZİ ONUR KOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
DAMLA TOLGA BİROL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
KEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HAKKI HİKMET ALTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Üst Düzey Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024848
BIST
17:152.437
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En Düşük
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17:15895,92
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|Önceki Kapanış
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902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SKBNK
|1,21
|245.435.701
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.748.377
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.512.838
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.787.831
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.582.221
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.807.329
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|47.563.076
|% -8,52
|
|DAGI
|3,35
|34.762.983
|% -6,42
|
|THYAO
|40,68
|5.881.071.190
|% 0,44
|
|GARAN
|15,00
|2.091.657.652
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,03
|1.497.962.273
|% -1,31
|
|EREGL
|33,50
|1.361.279.201
|% -2,45
|
|SISE
|17,81
|1.332.949.870
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,29
|512.760.369
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,69
|956.390.663
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,91
|1.263.475.088
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|245.435.701
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.497.962.273
|% -1,31
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7902
|14,8016
|% -0,05
|
|Euro
|15,5827
|15,5977
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,3109
|18,4027
|% -1,13
|
|Frank
|15,1303
|15,2215
|% -0,58
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% -0,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|2,30
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.973
|6.063
|-31,00
|
|Tam
|5.960
|6.108
|-18,73
|
|Yarım
|2.881
|2.955
|-9,07
|
|Çeyrek
|1.445
|1.477
|-4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,05
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Seans Raporu
17:14
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 77 kaybederek (% -0.98 ) 2, 718
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17:27XU100
Endeks 2, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 32, 069.00 milyon TL de
-
17:25BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 266, 242 adet işlem
-
17:24KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 111, 269 adet işlem
-
17:23BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 906, 069 adet işlem