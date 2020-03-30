***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2020 17:50
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Mustafa Selim YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Feyzi Onur KOCA'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833358
BIST
17:4788.249
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BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.476.002
|% 10,00
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|TMPOL
|4,73
|5.652.564
|% 10,00
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|KERVT
|3,19
|43.097.244
|% 10,00
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|TUCLK
|3,63
|23.232.693
|% 10,00
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|IHYAY
|0,66
|37.223.484
|% 10,00
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|PGSUS
|31,10
|489.971.476
|% -9,96
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|RTALB
|5,19
|318.355
|% -9,90
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|MTRYO
|3,85
|3.882.524
|% -9,84
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|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MPARK
|12,45
|38.420.743
|% -9,59
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|ASELS
|23,28
|618.745.979
|% 0,69
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|GARAN
|8,04
|553.246.372
|% 2,03
|
|ECILC
|4,58
|389.286.575
|% -9,84
|
|GSRAY
|2,07
|326.686.209
|% 7,25
|
|AKBNK
|5,51
|273.892.021
|% -0,36
|
|IHLGM
|0,97
|177.446.743
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,07
|326.686.209
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,48
|61.382.925
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|258.215.759
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.841.373
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1244
|8,1652
|% 1,54
|
|Frank
|6,8236
|6,8647
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7414
|1,7501
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,25
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
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|B. Petrol
|25,78
|25,78
|-2,17
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