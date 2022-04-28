***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









n hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Damla Tolga Birol'un atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca, üyeliklere Sn. Damla Tolga Birol ve Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Kemal Semerciler, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cemre Ekici Bayram'ın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024809BIST