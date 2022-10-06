***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.10.2022 17:28
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanan Can Kadri Sarıcı'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068393
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.022,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.022,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5917
|% 0,04
|
|Euro
|18,1924
|18,2038
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6798
|20,7835
|% 0,07
|
|Frank
|18,6925
|18,8051
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.930
|-1,00
|
|Yarım
|3.340
|3.388
|0,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,06
|