***DYOBY* *KNTFA* *VAKFA* *MRBKF* *BRKT* *SZUKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
11.04.2023 18:25
***DYOBY******KNTFA******VAKFA******MRBKF******BRKT******SZUKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DYOBY, SZUKI, KNTFA, BRKT, MRBKF, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY92310 100.000.000 11.04.2023 26.09.2023 13.04.2023
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK82315 187.000.000 11.04.2023 29.08.2023 13.04.2023
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF72311 30.000.000 11.04.2023 17.07.2023 13.04.2023
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT72324 100.000.000 11.04.2023 05.07.2023 13.04.2023
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT72316 150.000.000 11.04.2023 19.07.2023 13.04.2023
- Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. MRBKF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMBKF52415 200.000.000 11.04.2023 09.05.2024 13.04.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS72317 407.550.000 11.04.2023 11.07.2023 13.04.2023
İlgili Şirketler [DYOBY, SZUKI, KNTFA, BRKT, MRBKF, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136554
BIST