***DZGYO* *AFYON* *UNLU* *MSGYO* *NUGYO* *FLAP* *EMKEL* *KSTUR* *MOBTL* *ENKAI* *DOGUB* *OYAKC* *DAGI* *PSGYO* *TSPOR* *YBTAS* *KARSN* *BERA* *AKYHO* *KRSTL*
22.02.2022 17:32
E SEMİH FAAL 119.815,000
BASGZ 5 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EFKAN ARAZ 15.000,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞENUR ARIKAN 640,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E BASİR URHAN 3.720,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E BİLAL YÜCEL 8.360,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURSUN TEK 8.640,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET SİNAN ALP 26.896,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEVLÜT ARMUTCU 9.584,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUHAMMET KARADENİZ 2.400,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MURAT DENİZER 4.096,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MURAT ŞİMŞEK 9.232,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN BAŞOL 9.120,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN CANDAŞ İYİCAN 4.160,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN GÜNDÜZ 3.200,000
BFREN 18 BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NEBİLE DEMİR 400,000
BFREN 19 BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEYHAN ARAZ 161,820
BFREN 20 BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEYHAN ARAZ 218,180
CLEBI 21 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. E NEBİLE DEMİR 4.000,000
CLEBI 22 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. E SEYHAN ARAZ 298,550
CLEBI 23 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. E SEYHAN ARAZ 2.001,450
DAGI 24 DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ KOZAK 62.000,000
DOGUB 25 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E CANER ERDEM 5.100,000
DOGUB 26 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E CANER ERDEM 193.256,000
DZGYO 27 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA YÜKSEKKAYA 50.000,000
EGGUB 28 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. E NEŞE ERSÖZ 6,692
EMKEL 29 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. E NURULLAH KURTAY 20.000,000
ENKAI 30 ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. E PINAR ÜSTÜN DE CABROL DE MOUTE 0,652
FLAP 31 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. E NURULLAH KURTAY 20.000,000
KARSN 32 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E NURULLAH KURTAY 30.069,000
KARSN 33 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E SEYHAN ARAZ 47.232,560
KARSN 34 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E SEYHAN ARAZ 72.767,440
KRSTL 35 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALPARSLAN ÖZEN 414.500,000
KSTUR 36 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E EMEL GÜREL 300,000
MOBTL 37 MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EFKAN ARAZ 26.593,040
MOBTL 38 MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EFKAN ARAZ 53.406,960
MSGYO 39 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E GÜVEN KILIÇ 4.892,000
NUGYO 40 NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA YÜKSEKKAYA 50.000,000
NUGYO 41 NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖMER DİNÇ 100.000,000
OYAKC 42 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E HATİP KIZIL 2.400,560
PSGYO 43 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALPARSLAN ÖZEN 250,000
PSGYO 44 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALPARSLAN ÖZEN 1.466,000
PSGYO 45 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EFKAN ARAZ 3.411,890
PSGYO 46 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EFKAN ARAZ 6.588,110
SANKO 47 SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. E CANER ERDEM 17.402,000
TSPOR 48 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. E ALPARSLAN ÖZEN 397.000,000
UNLU 49 ÜNLÜ HOLDİNG YATIRIM A.Ş. E NURULLAH KURTAY 5.000,000
YBTAS 50 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖZCAN ARSLAN 0,560
YBTAS 51 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖZCAN ARSLAN 1,360
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003482
BIST