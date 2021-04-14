***DZGYO* *ARENA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.04.2021 17:24
***DZGYO******ARENA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARENA, DZGYO
15.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARENA BILGISAYAR ARENA 0,505131 0,4293613
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DENIZ GMYO DZGYO 166,66666 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928138
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05452,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,87
|Açılış
|: 452,03
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.278.059
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.265.309
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|677.763.294
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.088.891
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.905.397
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.811.905
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.088.851
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.491.943.328
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.468.816.507
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|775.764.178
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|677.983.755
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.763.294
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|512.633.974
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.491.943.328
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|336.668.859
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|519.707.895
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.104.706
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0863
|8,0923
|% -0,17
|
|Euro
|9,6860
|9,6994
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1352
|11,1911
|% 0,20
|
|Frank
|8,7402
|8,7929
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1533
|2,1641
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,84
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|66,29
|66,29
|2,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem