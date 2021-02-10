***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.02.2021 18:30
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DZGYO.E paylarında 11/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908931
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0524
|7,0567
|% -0,17
|
|Euro
|8,5597
|8,5659
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7389
|9,7877
|% 0,03
|
|Frank
|7,8994
|7,9470
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8755
|1,8849
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,19
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,05
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DAGHL
Yüzde 7.18 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 488 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, MGROS, TTKOM
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE