***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.04.2021 09:09
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928332
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
0
En Düşük
0
18:058,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1021
En Düşük
8,0318
18:059,6655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0171
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7160
En Düşük
9,6457
18:05452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,24
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,32
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,82
|9.137.125
|% 79,10
|
|ARENA
|52,60
|41.193.211
|% 2,33
|
|AKBNK
|4,94
|395.257.801
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,67
|55.284.488
|% 0,00
|
|AFYON
|4,15
|69.305.325
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,94
|395.257.801
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,67
|55.284.488
|% 0,00
|
|AFYON
|4,15
|69.305.325
|% 0,00
|
|ALARK
|10,71
|55.042.538
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,73
|258.705.316
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 0,00
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,00
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 0,00
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0517
|8,0580
|% -0,16
|
|Euro
|9,6526
|9,6655
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,0931
|11,1488
|% 0,14
|
|Frank
|8,7097
|8,7622
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1464
|2,1571
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|8,41
|
|Altın Gr.
|452
|453
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
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17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem