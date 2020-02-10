***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.02.2020 16:22
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZYO52017
Nominal Değer (TL)
145.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/02/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
08/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818108
BIST
16:10116.984
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -4.031,14
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:106,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:106,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:10304,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,38
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|43.828.418
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|7.116.660
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,41
|702.611.647
|% 7,57
|
|ATLAS
|1,80
|22.071.229
|% 7,14
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|DOKTA
|46,30
|58.222.721
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,00
|7.490.282
|% -14,38
|
|LINK
|28,86
|2.878.430
|% -13,33
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,50
|133.628.106
|% -11,68
|
|THYAO
|14,02
|1.580.330.053
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,41
|702.611.647
|% 7,57
|
|PETKM
|3,96
|442.793.596
|% -3,65
|
|KRDMD
|2,81
|409.026.518
|% -4,10
|
|ASELS
|23,68
|395.107.010
|% -3,19
|
|IHLGM
|1,19
|299.354.417
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,41
|702.611.647
|% 7,57
|
|EKGYO
|1,62
|301.560.628
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,81
|409.026.518
|% -4,10
|
|MNDRS
|1,51
|216.807.741
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7612
|7,8001
|% 0,42
|
|Frank
|6,1332
|6,1702
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5993
|1,6073
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,05
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.055
|4,16
|
|Yarım
|969
|994
|2,01
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|