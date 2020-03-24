***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.03.2020 17:34
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/03/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZYO32118
Nominal Değer (TL)
41.850.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/03/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
22/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831786
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,0961
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
18:056,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9585
18:05336,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 8,93
|Açılış
|: 336,93
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5989
|7,6370
|% 0,63
|
|Frank
|6,5661
|6,6057
|% -1,06
|
|Riyal
|1,7197
|1,7283
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.622
|58,36
|
|Altın Gr.
|333
|335
|7,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,98
|14,04
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,89
|2,90
|0,10
|
|B. Petrol
|27,31
|27,31
|0,28
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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17:58XU100
Endeks 89, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 462.00 milyon TL de
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Yüzde 9.24 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 234 adet işlem
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17:57YAYLA
Yüzde 9.35 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 785 adet işlem
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17:56TKNSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem