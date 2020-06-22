***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.06.2020 17:30
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZYO92013
Nominal Değer (TL)
260.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/06/2020
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
23/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852341
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7196
En Düşük
7,6418
18:05387,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,53
|Açılış
|: 387,54
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4993
|8,5420
|% 0,85
|
|Frank
|7,1947
|7,2380
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|16,14
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.526
|39,50
|
|Tam
|2.577
|2.590
|38,50
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|19,80
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,54
|
Seans Raporu
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
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17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de