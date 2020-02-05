***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 13:37
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817160
BIST
14:19123.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 897,36
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:195,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:196,5903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:19298,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,66
|Açılış
|: 298,36
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|DZGYO
|6,68
|16.434.583
|% 18,44
|
|TEKTU
|1,89
|500.405.037
|% 15,95
|
|TSGYO
|2,18
|36.818.014
|% 12,95
|
|DITAS
|13,84
|24.556.479
|% 11,25
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.108.743
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,72
|1.732.870.313
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,56
|564.166.106
|% 2,93
|
|TEKTU
|1,89
|500.405.037
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|437.823.525
|% 2,75
|
|PETKM
|4,21
|362.485.374
|% -0,71
|
|TEKTU
|1,89
|500.405.037
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|437.823.525
|% 2,75
|
|IHLAS
|0,91
|172.193.961
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,75
|254.273.277
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,22
|161.447.262
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7797
|7,8187
|% 0,13
|
|Frank
|6,1212
|6,1581
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|-3,86
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.977
|2.007
|-10,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-12,46
|
|Yarım
|951
|976
|-6,03
|
|Çeyrek
|477
|488
|-3,01
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|1,56
|