***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:08
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822533
BIST
10:11104.940
En Yüksek
|Değişim
|: -4,96%
|| -5.478,85
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:116,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:116,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:11327,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,84
|Açılış
|: 327,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|GOZDE
|3,88
|13.372.560
|% 0,00
|
|SEKFK
|4,95
|657.499
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,77
|601.136
|% -19,98
|
|LINK
|19,35
|45.685
|% -19,98
|
|YKGYO
|2,17
|64.056
|% -19,93
|
|DERIM
|6,47
|13.807
|% -19,93
|
|PKART
|7,35
|128.900
|% -19,85
|
|THYAO
|11,11
|82.123.943
|% -8,56
|
|ASELS
|26,22
|63.117.861
|% -6,29
|
|KRDMD
|2,57
|21.298.031
|% -5,86
|
|TUPRS
|98,95
|20.063.994
|% -3,84
|
|PETKM
|3,55
|19.602.584
|% -5,08
|
|EKGYO
|1,37
|14.629.837
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,14
|9.617.910
|% -11,63
|
|KRDMD
|2,57
|21.298.031
|% -5,86
|
|CEMAS
|1,11
|8.161.086
|% -9,02
|
|THYAO
|11,11
|82.123.943
|% -8,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0135
|8,0537
|% 0,54
|
|Frank
|6,4300
|6,4687
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6587
|1,6670
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-8,65
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|