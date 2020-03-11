***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 16:02
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827080
BIST
15:5999.008
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -2.054,94
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
15:596,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:597,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0768
|Açılış
|: 7,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:59331,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,08
|Açılış
|: 331,66
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,12
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|222.113.912
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.589.705
|% 19,79
|
|DEVA
|9,81
|146.108.704
|% 18,34
|
|SELEC
|7,17
|97.839.521
|% 16,59
|
|ECZYT
|10,53
|97.323.872
|% 14,58
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,97
|274.215.453
|% -16,77
|
|MRGYO
|0,82
|11.428.231
|% -16,33
|
|MARTI
|0,64
|4.428.763
|% -15,79
|
|OYAYO
|4,78
|674.721
|% -14,95
|
|ASELS
|25,20
|859.429.926
|% -2,70
|
|THYAO
|9,46
|659.769.221
|% -5,12
|
|GARAN
|9,42
|401.233.312
|% 0,75
|
|TSPOR
|3,97
|274.215.453
|% -16,77
|
|GSRAY
|2,23
|229.840.019
|% -13,23
|
|IHLGM
|1,07
|155.562.361
|% -10,08
|
|CEMAS
|0,87
|125.325.726
|% -13,00
|
|ODAS
|1,52
|195.725.154
|% -11,63
|
|ADESE
|1,27
|137.722.757
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,23
|229.840.019
|% -13,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9917
|8,0318
|% 0,81
|
|Frank
|6,6114
|6,6512
|% 1,35
|
|Riyal
|1,6452
|1,6535
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|14,84
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,89
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,52
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|35,77
|35,77
|-1,45
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