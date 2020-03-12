***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:32
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827335
BIST
10:5598.111
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -2.855,02
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:556,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:557,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:55329,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,62
|Açılış
|: 329,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|27.838.161
|% 20,00
|
|ECILC
|4,66
|144.679.167
|% 16,79
|
|PINSU
|2,73
|5.431.154
|% 15,19
|
|SELEC
|8,48
|53.543.785
|% 14,91
|
|DEVA
|11,39
|67.992.257
|% 14,59
|
|HUBVC
|16,78
|14.833.424
|% -16,10
|
|NETAS
|8,90
|4.340.674
|% -15,72
|
|RYGYO
|4,50
|7.063.387
|% -15,57
|
|RYSAS
|4,82
|13.272.740
|% -15,29
|
|SKTAS
|2,23
|557.440
|% -15,21
|
|THYAO
|8,96
|190.157.033
|% -6,76
|
|ASELS
|24,88
|154.449.126
|% -4,89
|
|ECILC
|4,66
|144.679.167
|% 16,79
|
|MGROS
|24,10
|101.605.279
|% 4,87
|
|DEVA
|11,39
|67.992.257
|% 14,59
|
|IHLGM
|1,02
|51.536.004
|% -8,93
|
|ADESE
|1,31
|48.032.145
|% -0,76
|
|ODAS
|1,45
|48.503.689
|% -9,94
|
|ECILC
|4,66
|144.679.167
|% 16,79
|
|EKGYO
|1,18
|36.304.898
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9614
|8,0013
|% 0,28
|
|Frank
|6,6481
|6,6881
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|4,95
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-1,87
|