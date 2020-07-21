***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:44
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860672
BIST
10:55120.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 802,92
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:556,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:557,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:55401,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,09
|Açılış
|: 401,78
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.734.143
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.640.382
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|346.920
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.982.212
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,84
|1.024.106
|% -6,63
|
|TRGYO
|4,86
|111.905.879
|% -6,54
|
|KUTPO
|48,88
|21.419.546
|% -4,44
|
|DOBUR
|21,44
|498.372
|% -4,29
|
|GUSGR
|5,54
|305.987.391
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,32
|235.269.732
|% 0,87
|
|AFYON
|4,50
|177.706.583
|% 4,17
|
|ASELS
|33,28
|159.444.709
|% 0,42
|
|ODAS
|2,90
|137.363.001
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,32
|235.269.732
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,54
|305.987.391
|% 2,21
|
|TSKB
|1,28
|69.139.288
|% 0,79
|
|ODAS
|2,90
|137.363.001
|% 1,40
|
|USAK
|1,93
|90.050.793
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6677
|8,7112
|% 0,15
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,40
|
|Altın Gr.
|402
|402
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.630
|6,50
|
|Tam
|2.685
|2.698
|6,70
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,30
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,35
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|0,28
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