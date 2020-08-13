***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:24
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868633
BIST
16:091.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:097,3240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:098,6828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:09453,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,25
|Açılış
|: 453,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TSPOR
|4,18
|246.067.334
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.151.977
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.153.416
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.617.560
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,88
|852.816.016
|% 0,73
|
|TUPRS
|79,05
|832.631.496
|% 1,67
|
|GARAN
|7,03
|693.831.383
|% -0,57
|
|THYAO
|11,12
|655.920.524
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,04
|649.572.617
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|649.572.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|607.048.460
|% -5,30
|
|KARSN
|3,20
|617.943.609
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,54
|292.225.704
|% 1,99
|
|ODAS
|2,53
|369.085.109
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3181
|7,3240
|% -0,13
|
|Euro
|8,6653
|8,6828
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5420
|9,5898
|% 0,15
|
|Frank
|7,9992
|8,0474
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9436
|1,9534
|% -0,31
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|18,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-6,15
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-2,98
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,17
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|
Seans Raporu
16:09
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16:20OLMIP
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16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 61 kaybederek (% -0.13 ) 1, 253
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16:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, MSGYO
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16:18XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 14, 006.00 milyon TL de