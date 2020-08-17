***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:09
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869292
BIST
14:231.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:237,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
14:238,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:23464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,08
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:23
|HUBVC
|16,94
|65.526.434
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.165.158
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.201.746
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|6.029.013
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.984.565
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|970.969
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,97
|646.265.118
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,93
|566.119.161
|% 0,00
|
|RTALB
|51,15
|510.223.212
|% 8,14
|
|KRDMD
|2,81
|467.846.780
|% 2,93
|
|ASELS
|17,50
|390.734.344
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,93
|566.119.161
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|467.846.780
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,11
|222.717.164
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|646.265.118
|% 2,80
|
|PETKM
|3,78
|352.197.088
|% 4,71
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3936
|7,3964
|% 0,53
|
|Euro
|8,7607
|8,7672
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6906
|% 0,46
|
|Frank
|8,0997
|8,1485
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,51
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|17,69
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,56
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,98
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|