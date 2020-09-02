***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 16:18
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872967
BIST
16:261.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:267,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:268,7441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:26464,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,02
|Açılış
|: 464,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:26
|FENER
|31,02
|685.428.949
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.344.433
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.749.223
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,70
|150.237.888
|% -8,47
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,21
|760.727.158
|% 0,16
|
|GSRAY
|3,48
|715.480.209
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.428.949
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,36
|639.099.376
|% 8,39
|
|ASELS
|16,77
|577.137.418
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,48
|715.480.209
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,36
|639.099.376
|% 8,39
|
|EKGYO
|1,77
|255.060.168
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|548.931.461
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.312.005
|% 8,24
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3861
|% 0,25
|
|Euro
|8,7400
|8,7441
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,8146
|9,8638
|% -0,13
|
|Frank
|8,0626
|8,1112
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% 0,27
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-17,85
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-14,02
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-6,78
|
|Çeyrek
|745
|762
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,07
|