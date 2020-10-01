***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 12:55
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877746
BIST
15:371.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:377,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:379,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0388
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:37473,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,29
|Açılış
|: 473,31
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,47
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:37
|MERKO
|13,20
|114.493.147
|% 10,00
|
|NETAS
|21,34
|170.453.543
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.194.678
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.086.764
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.504.063
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.042.710
|% -9,99
|
|SISE
|7,15
|1.645.315.528
|% -2,32
|
|GARAN
|7,16
|1.049.772.316
|% 0,85
|
|ASELS
|19,40
|1.011.187.847
|% 0,41
|
|TURSG
|6,21
|971.644.463
|% 9,33
|
|THYAO
|10,74
|879.062.189
|% 2,29
|
|SISE
|7,15
|1.645.315.528
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,42
|676.384.456
|% 0,88
|
|TURSG
|6,21
|971.644.463
|% 9,33
|
|GARAN
|7,16
|1.049.772.316
|% 0,85
|
|PENGD
|4,83
|565.970.721
|% 1,47
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7188
|7,7219
|% 0,01
|
|Euro
|9,0749
|9,0950
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,9758
|10,0258
|% 0,50
|
|Frank
|8,3794
|8,4298
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0507
|2,0610
|% 0,16
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|21,88
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|9,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-1,10
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,53
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,86
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|-0,74
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:50DERIM
Yüzde 8.16 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 840 adet işlem
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 98 artarak (% 0.78 ) 1, 294
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15:47TURSG
Yüzde 9.15 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 688, 081 adet işlem
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15:45VANGD
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 904 adet işlem
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15:44DERIM
Yüzde 6.50 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 499 adet işlem