***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 10:04
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907141
BIST
10:251.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
10:257,1698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1551
10:258,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,6192
10:25423,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,30
|Açılış
|: 423,84
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,01
BIST En Aktif Hisseler10:25
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|56.594.016
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|4.906.366
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|3.812.092
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|33,30
|7.149.183
|% -7,50
|
|ESEN
|34,70
|62.097.706
|% -6,72
|
|ODAS
|4,21
|355.116.993
|% 4,99
|
|ISFIN
|4,28
|291.112.882
|% 2,88
|
|DOHOL
|4,08
|236.313.701
|% -3,32
|
|KOZAL
|122,40
|204.772.004
|% 0,91
|
|KRDMD
|6,95
|164.802.991
|% -0,43
|
|ODAS
|4,21
|355.116.993
|% 4,99
|
|ISFIN
|4,28
|291.112.882
|% 2,88
|
|DOHOL
|4,08
|236.313.701
|% -3,32
|
|SKBNK
|1,50
|82.676.840
|% 1,35
|
|ALBRK
|2,25
|92.183.333
|% 5,63
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1653
|7,1698
|% -0,45
|
|Euro
|8,6238
|8,6300
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,7583
|9,8072
|% -0,52
|
|Frank
|7,9514
|7,9993
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9054
|1,9150
|% -0,46
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|3,18
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|57,78
|57,78
|-0,02
|
Seans Raporu
10:25
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10:36
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10:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 11 artarak (% 0.61 ) 1, 333
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10:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, GEDIK, DAGHL, EKIZ, AGYO
-
10:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBIR, SNKRN