***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 15:38
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917278
BIST
15:361.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.561
15:367,4629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:368,9311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:36415,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 415,51
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,87
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.341.404
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.174.192
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|BAKAB
|27,06
|69.338.717
|% -8,77
|
|KATMR
|4,57
|369.963.612
|% -8,60
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|43,16
|2.480.997.103
|% -7,10
|
|SISE
|7,80
|1.086.890.026
|% 1,43
|
|KOZAL
|127,90
|892.770.531
|% -0,85
|
|GARAN
|9,06
|720.855.517
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,38
|549.789.544
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|549.789.544
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,45
|488.437.203
|% 2,07
|
|SISE
|7,80
|1.086.890.026
|% 1,43
|
|TSKB
|1,71
|208.095.992
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|531.929.797
|% 0,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4575
|7,4629
|% -0,55
|
|Euro
|8,9227
|8,9311
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,3863
|10,4384
|% -0,22
|
|Frank
|8,0388
|8,0872
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% -0,37
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,49
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.750
|2.819
|-5,51
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|-2,66
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,82
|
Seans Raporu
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