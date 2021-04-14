***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 17:09
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928125
BIST
17:081.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 23,69
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:088,0924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:089,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0149
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:08451,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,39
|Açılış
|: 451,52
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:06
|VAKKO
|14,09
|47.901.645
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.247.380
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|675.748.066
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.742.816
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.752.674
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.270.070
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|78.690.571
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.624.273
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.062.467
|% -9,98
|
|EREGL
|17,35
|1.241.510.858
|% 1,52
|
|GARAN
|6,89
|1.217.794.689
|% 2,84
|
|SASA
|46,54
|675.748.066
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,36
|606.636.941
|% -0,14
|
|SISE
|7,34
|566.081.378
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,12
|448.891.171
|% 1,92
|
|GARAN
|6,89
|1.217.794.689
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,85
|299.506.598
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,23
|466.823.499
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,66
|85.585.692
|% 3,13
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0897
|8,0953
|% -0,13
|
|Euro
|9,6715
|9,6841
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1058
|11,1615
|% -0,07
|
|Frank
|8,7266
|8,7792
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% -0,27
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-8,67
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,99
|64,99
|1,32
|