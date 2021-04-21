***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 17:00
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930242
BIST
17:281.331
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -34,48
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:288,1848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:289,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0907
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:28473,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 9,30
|Açılış
|: 473,13
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:28
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.912.244
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.693.899
|% 9,52
|
|SRVGY
|81,45
|11.239.690
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.225.403
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.496.915
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|BLCYT
|15,59
|42.135.674
|% -9,99
|
|EREGL
|17,96
|1.186.692.532
|% -1,48
|
|PETKM
|6,35
|1.074.103.993
|% -3,35
|
|GARAN
|6,94
|993.170.827
|% -2,12
|
|KRDMD
|6,99
|622.162.543
|% -2,92
|
|THYAO
|10,87
|535.441.045
|% -2,60
|
|YKBNK
|2,07
|395.017.749
|% -2,36
|
|PETKM
|6,35
|1.074.103.993
|% -3,35
|
|GARAN
|6,94
|993.170.827
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,80
|245.940.263
|% -2,17
|
|TSKB
|1,22
|122.822.169
|% -3,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1772
|8,1848
|% 0,96
|
|Euro
|9,8478
|9,8596
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,3708
|11,4278
|% 0,89
|
|Frank
|8,8820
|8,9355
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 1,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|13,75
|
|Altın Gr.
|472
|473
|8,69
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,21
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, KCHOL
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TCELL, VAKBN
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 36 kaybederek (% -2.32 ) 1, 154
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, BRKO, ATSYH, KERVN, UMPAS, SEKUR, ATLAS
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BLCYT, ANELE, ODAS, OSMEN, YKGYO, BJKAS, SEYKM, KNFRT, ATEKS, KRTEK