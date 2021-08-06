***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:24
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955273
BIST
10:141.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.433
10:148,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:1410,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0225
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:14495,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,55
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:14
|PENTA
|48,78
|6.317.793
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|22.607.392
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|SNKRN
|22,34
|314.011
|% 6,08
|
|AGYO
|2,87
|10.678.119
|% -9,75
|
|KRSTL
|1,87
|3.146.378
|% -6,03
|
|DERIM
|9,89
|360.143
|% -5,18
|
|GSDDE
|5,32
|109.849
|% -4,66
|
|ISGSY
|11,22
|21.957.400
|% -4,35
|
|THYAO
|12,93
|179.207.284
|% 1,33
|
|GENIL
|12,35
|167.287.247
|% 4,48
|
|SASA
|30,52
|152.704.718
|% 2,90
|
|IZMDC
|2,96
|111.772.426
|% -1,00
|
|EKGYO
|1,84
|89.564.471
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,84
|89.564.471
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,96
|111.772.426
|% -1,00
|
|THYAO
|12,93
|179.207.284
|% 1,33
|
|GENIL
|12,35
|167.287.247
|% 4,48
|
|AKBNK
|5,50
|35.403.637
|% -0,36
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5537
|8,5570
|% 0,44
|
|Euro
|10,1227
|10,1294
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8701
|11,9296
|% 0,33
|
|Frank
|9,3886
|9,4452
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% 0,43
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,65
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,04
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|0,38
|