***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 17:34
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959017
BIST
16:031.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,66
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:038,5111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0631
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:039,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:03490,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,70
|Açılış
|: 490,36
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:03
|DMSAS
|8,04
|110.161.262
|% 17,03
|
|PENTA
|88,90
|15.087.159
|% 15,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.440.483
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,75
|89.699.779
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,24
|64.345.139
|% 10,78
|
|BRYAT
|375,00
|86.370.906
|% -9,75
|
|VAKKO
|10,55
|36.484.900
|% -7,37
|
|ALKIM
|15,52
|109.072.782
|% -6,95
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.364.722
|% -6,67
|
|GARAN
|9,25
|649.724.537
|% -1,39
|
|KRDMD
|7,77
|473.938.386
|% -3,36
|
|SISE
|8,70
|456.786.234
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|446.745.134
|% 0,00
|
|EREGL
|18,60
|413.337.048
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,85
|358.848.640
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|147.299.163
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|215.541.986
|% -1,54
|
|GARAN
|9,25
|649.724.537
|% -1,39
|
|KRDMD
|7,77
|473.938.386
|% -3,36
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5094
|8,5111
|% 0,75
|
|Euro
|9,9739
|9,9802
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,6355
|11,6939
|% 0,42
|
|Frank
|9,2669
|9,3227
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2674
|2,2788
|% 0,94
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|