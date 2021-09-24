***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:21
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965127
BIST
14:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,86
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
14:108,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0831
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
14:1010,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0644
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
14:10499,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,28
|Açılış
|: 499,08
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler14:08
|YEOTK
|73,20
|160.650.005
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.237.755
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|7.037.934
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,60
|23.684.365
|% 9,64
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|KTSKR
|54,10
|11.030.615
|% -9,23
|
|AGYO
|3,01
|29.170.963
|% -8,23
|
|NUGYO
|8,93
|78.563.426
|% -7,46
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|GARAN
|8,91
|1.093.873.114
|% -2,94
|
|KIMMR
|4,03
|724.281.233
|% -4,73
|
|THYAO
|13,45
|594.872.236
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,32
|343.969.293
|% -2,93
|
|AKBNK
|5,15
|340.733.188
|% -2,83
|
|KIMMR
|4,03
|724.281.233
|% -4,73
|
|YKBNK
|2,32
|343.969.293
|% -2,93
|
|GARAN
|8,91
|1.093.873.114
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,80
|213.203.260
|% -1,10
|
|AKBNK
|5,15
|340.733.188
|% -2,83
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8417
|8,8462
|% 0,96
|
|Euro
|10,3482
|10,4003
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,0711
|12,1317
|% 0,72
|
|Frank
|9,5464
|9,6039
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3499
|2,3617
|% 0,90
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,35
|
|Altın Gr.
|499
|500
|8,65
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|46,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|46,79
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|22,63
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,32
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,14
|
Seans Raporu
14:08
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-
14:19NUGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 454 adet işlem
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14:18DIRIT
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 089 adet işlem
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14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAA
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14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 66 kaybederek (% -1.27 ) 1, 214
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, YEOTK, RALYH, OYLUM, GARFA