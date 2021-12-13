***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 10:08
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982834
BIST
13:062.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 56,53
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:0614,3551
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,4717
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:0616,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4591
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:06815,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 19,28
|Açılış
|: 815,15
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:06
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.024.076
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.172.093
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,82
|87.854.936
|% 9,86
|
|HEDEF
|5,92
|20.775.633
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|86.960.761
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.058.707
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.351.198
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|453.636
|% -9,84
|
|THYAO
|22,80
|1.805.646.613
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|SISE
|16,47
|1.340.844.820
|% 4,31
|
|ASELS
|25,50
|1.162.850.996
|% 4,08
|
|GARAN
|11,80
|1.143.825.567
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,57
|774.258.991
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,61
|676.055.928
|% 1,69
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|PETKM
|9,65
|1.118.750.582
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,21
|119.440.625
|% 0,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3305
|14,3551
|% 3,40
|
|Euro
|16,1536
|16,1823
|% 2,92
|
|Sterlin
|18,8287
|18,9232
|% 2,51
|
|Frank
|15,3593
|15,4519
|% 2,27
|
|Riyal
|3,7896
|3,8086
|% 2,70
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,08
|
|Altın Gr.
|819
|819
|23,10
|
|Cumhuriyet
|5.441
|5.523
|154,00
|
|Tam
|5.411
|5.564
|168,52
|
|Yarım
|2.616
|2.691
|81,52
|
|Çeyrek
|1.312
|1.346
|40,76
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,18
|0,28
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,21
|