***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 10:01
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985600
BIST
16:221.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:2211,4018
En Yüksek
|Değişim
|: -6,47%
|| -0,7881
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:2212,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -6,56%
|| -0,9083
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:22647,31
En Yüksek
|Değişim
|: -8,55%
|| -60,49
|Açılış
|: 647,31
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PENTA
|359,70
|32.197.571
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.083.814
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.782
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.345.593
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.226.443
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.643.420
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,89
|3.290.693.125
|% 0,08
|
|SISE
|12,87
|2.560.754.287
|% -3,09
|
|EREGL
|25,68
|2.034.476.611
|% 0,94
|
|THYAO
|19,07
|1.549.901.479
|% 1,01
|
|KRDMD
|9,02
|1.474.636.230
|% -3,01
|
|YKBNK
|3,58
|1.450.409.176
|% 2,87
|
|GARAN
|11,89
|3.290.693.125
|% 0,08
|
|SISE
|12,87
|2.560.754.287
|% -3,09
|
|DOHOL
|2,74
|473.904.091
|% -1,44
|
|KRDMD
|9,02
|1.474.636.230
|% -3,01
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3675
|11,4018
|% -6,47
|
|Euro
|12,8852
|12,9318
|% -6,56
|
|Sterlin
|14,8872
|14,9618
|% -8,41
|
|Frank
|12,0308
|12,1033
|% -8,99
|
|Riyal
|2,9526
|2,9674
|% -8,86
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,45
|
|Altın Gr.
|646
|646
|-62,01
|
|Cumhuriyet
|4.301
|4.366
|-539,00
|
|Tam
|4.283
|4.408
|-530,14
|
|Yarım
|2.070
|2.132
|-256,44
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|-128,22
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,14
|8,16
|-0,80
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|
Seans Raporu
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