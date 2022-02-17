***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:37
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002328
BIST
17:192.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,24
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:1913,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:1915,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:19826,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,01
|Açılış
|: 826,50
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.471.978
|% 9,96
|
|BUCIM
|1,88
|171.354.502
|% 9,94
|
|ARMDA
|69,75
|10.810.103
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.666.829
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.579.572
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.525.275
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,48
|6.031.107.746
|% -0,41
|
|KRDMD
|11,78
|1.900.649.591
|% -0,76
|
|EREGL
|28,50
|1.656.495.379
|% 1,14
|
|TUPRS
|194,70
|1.280.554.661
|% -0,46
|
|GARAN
|11,90
|1.043.857.351
|% 0,51
|
|THYAO
|29,48
|6.031.107.746
|% -0,41
|
|YKBNK
|4,03
|807.266.747
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,78
|1.900.649.591
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,34
|363.575.732
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,88
|171.354.502
|% 9,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6007
|13,6045
|% 0,06
|
|Euro
|15,4753
|15,4850
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,4866
|18,5793
|% 0,32
|
|Frank
|14,7308
|14,8195
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6165
|3,6347
|% 0,12
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,53
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, TKFEN
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 06 artarak (% 0.00 ) 1, 838
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, BMSCH, ARMDA, BUCIM, DESPC, UZERB, ISATR
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, SANEL, AVHOL, PKENT, DZGYO, ERSU, KAPLM