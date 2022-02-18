***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:04
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002689
BIST
10:102.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,81
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.025
10:1013,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0421
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6350
En Düşük
13,5136
10:1015,4974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0402
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5024
En Düşük
15,3680
10:10827,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,35
|Açılış
|: 827,86
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|ERSU
|5,76
|6.269.968
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|771.182
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,53
|3.001.972
|% -9,64
|
|INTEM
|72,90
|1.510.145
|% -7,66
|
|THYAO
|29,22
|245.447.834
|% 1,67
|
|KRDMD
|11,72
|118.231.671
|% 1,82
|
|EREGL
|28,28
|84.042.447
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,03
|67.258.947
|% 1,00
|
|KOZAL
|129,50
|52.935.966
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,03
|67.258.947
|% 1,00
|
|USAK
|1,67
|17.167.203
|% 7,74
|
|KRDMD
|11,72
|118.231.671
|% 1,82
|
|ITTFH
|1,19
|11.031.471
|% 0,00
|
|KARSN
|3,68
|31.039.814
|% 3,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6190
|13,6239
|% 0,31
|
|Euro
|15,4861
|15,4974
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4792
|18,5719
|% 0,22
|
|Frank
|14,7240
|14,8127
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6185
|3,6366
|% 0,28
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-7,09
|
|Altın Gr.
|827
|827
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|0,03
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-0,36
|