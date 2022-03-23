***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 16:18
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012406
BIST
17:442.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,04
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
17:4414,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8590
En Düşük
14,7784
17:4416,3244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0347
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
17:44921,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,61
|Açılış
|: 921,73
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ENSRI
|16,94
|37.755.088
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.261.404
|% 10,00
|
|IDEAS
|25,56
|40.582.417
|% 9,98
|
|KTSKR
|33,28
|137.978.422
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.679.441
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.320.786
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.165.961.779
|% -9,89
|
|AYCES
|66,85
|8.454.779
|% -7,73
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|BRYAT
|385,40
|84.734.781
|% -6,46
|
|GARAN
|12,17
|3.761.412.267
|% 2,01
|
|THYAO
|28,32
|2.200.240.087
|% -0,70
|
|KRDMD
|15,25
|1.622.226.844
|% -0,07
|
|EREGL
|33,62
|1.350.948.973
|% -0,53
|
|HEKTS
|17,99
|1.327.909.879
|% 3,81
|
|DOHOL
|3,28
|1.165.961.779
|% -9,89
|
|GARAN
|12,17
|3.761.412.267
|% 2,01
|
|ODAS
|1,63
|309.222.920
|% -1,21
|
|YKBNK
|4,05
|766.011.736
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,35
|394.603.859
|% 0,43
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8491
|14,8544
|% 0,22
|
|Euro
|16,3122
|16,3244
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,5571
|19,6552
|% -0,26
|
|Frank
|15,8460
|15,9415
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|8,61
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,74
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,87
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem