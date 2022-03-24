***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 10:46
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012574
BIST
11:532.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.185
11:5314,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8558
En Düşük
14,7947
11:5316,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0272
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
11:53926,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,78
|Açılış
|: 926,15
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|70,45
|13.259.347
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|60.013.786
|% 9,98
|
|GZNMI
|41,68
|46.601.238
|% 8,71
|
|NIBAS
|10,59
|28.749.981
|% 7,51
|
|FORMT
|1,22
|13.405.454
|% 7,02
|
|PKENT
|232,40
|6.714.268
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|26.493.535
|% -9,81
|
|KAPLM
|63,30
|9.503.405
|% -6,91
|
|ISYAT
|3,89
|38.928.836
|% -4,89
|
|AKMGY
|53,65
|3.399.818
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,87
|1.642.611.341
|% 3,52
|
|EREGL
|33,88
|798.401.669
|% 1,13
|
|GARAN
|12,09
|599.778.341
|% -0,66
|
|THYAO
|28,30
|534.707.694
|% 0,71
|
|SISE
|14,28
|484.557.083
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,87
|1.642.611.341
|% 3,52
|
|DOHOL
|3,32
|276.177.177
|% 0,30
|
|GARAN
|12,09
|599.778.341
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,04
|138.769.798
|% 0,50
|
|SISE
|14,28
|484.557.083
|% 0,92
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8384
|14,8432
|% 0,10
|
|Euro
|16,3331
|16,3710
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,4865
|19,5842
|% -0,28
|
|Frank
|15,8176
|15,9129
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9423
|3,9621
|% -0,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-2,79
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,87
|