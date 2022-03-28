***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2022 10:04
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013341
BIST
10:472.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,90
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:4714,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0187
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:4716,2701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0248
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:47923,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -10,54
|Açılış
|: 923,36
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
921,93
BIST En Aktif Hisseler10:45
|VAKKO
|13,31
|36.168.842
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|483.822
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|15.219.955
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|13.614.394
|% 9,83
|
|DZGYO
|2,75
|12.529.945
|% -9,24
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|ENSRI
|19,47
|111.496.385
|% -4,93
|
|HURGZ
|1,99
|16.031.541
|% -4,33
|
|TTRAK
|241,00
|76.798.789
|% -3,02
|
|THYAO
|28,68
|1.055.208.799
|% 1,85
|
|SASA
|62,45
|539.782.430
|% 4,08
|
|KARSN
|5,07
|403.506.194
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,25
|332.305.161
|% -0,33
|
|EREGL
|32,76
|314.449.748
|% -1,33
|
|ODAS
|1,71
|163.010.333
|% 1,79
|
|KARSN
|5,07
|403.506.194
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,30
|84.663.223
|% 0,88
|
|THYAO
|28,68
|1.055.208.799
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,90
|117.066.242
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8439
|14,8486
|% 0,12
|
|Euro
|16,2613
|16,2731
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,4538
|19,5514
|% -0,19
|
|Frank
|15,8186
|15,9138
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9430
|3,9628
|% 0,03
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-23,99
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,38
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|-3,85
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00FADE
Yüzde 5.74 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 303, 539 adet işlem
-
10:59XU100
Endeks 2, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 6, 467.00 milyon TL de
-
10:59YAPRK
Yüzde 4.26 oranında artışla 34.30 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 248 adet işlem
-
10:58KLSYN
Yüzde 6.13 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 656, 257 adet işlem
-
10:57KERVT
Yüzde 5.95 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 769, 700 adet işlem