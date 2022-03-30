***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 14:08
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013957
BIST
14:142.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 24,68
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:1414,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1018
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:1416,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1720
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:14906,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,38
|Açılış
|: 906,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|ISFIN
|3,42
|293.131.063
|% 9,62
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,87
|3.319.346
|% 7,20
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|216,00
|25.974.553
|% -8,05
|
|CEOEM
|14,71
|162.911.590
|% -7,66
|
|KAREL
|12,88
|86.454.475
|% -7,60
|
|THYAO
|31,60
|2.791.270.295
|% -0,13
|
|ASELS
|24,62
|1.443.104.807
|% 2,93
|
|GARAN
|12,18
|1.389.978.146
|% 0,58
|
|SISE
|15,27
|963.724.912
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,08
|778.698.734
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|778.698.734
|% 2,00
|
|ODAS
|1,65
|245.084.020
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,16
|169.059.309
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|101.432.402
|% 6,94
|
|TSKB
|1,47
|176.304.989
|% 2,80
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6745
|% 0,70
|
|Euro
|16,3469
|16,3573
|% 1,06
|
|Sterlin
|19,2491
|19,3456
|% 1,19
|
|Frank
|15,7809
|15,8760
|% 1,23
|
|Riyal
|3,9013
|3,9208
|% 0,76
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,05
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|52,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|54,91
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|26,56
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,38
|