***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 15:16
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016470
BIST
15:102.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,36
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:1014,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:1016,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1182
En Düşük
16,0198
15:10910,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 910,48
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KONKA
|15,09
|141.215.188
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.679.621
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.565.803
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.574.658
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.528.847
|% 9,95
|
|BOBET
|4,71
|75.013.143
|% -7,65
|
|LIDER
|17,50
|197.995.819
|% -6,17
|
|CEOEM
|11,16
|40.865.819
|% -6,06
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|GZNMI
|44,00
|15.684.630
|% -5,17
|
|THYAO
|34,78
|2.542.749.905
|% 0,81
|
|PETKM
|9,99
|1.889.704.954
|% 2,46
|
|ASELS
|25,70
|1.540.598.019
|% -1,23
|
|GARAN
|12,43
|1.248.263.791
|% -0,48
|
|TUPRS
|243,50
|1.179.325.446
|% 1,04
|
|ODAS
|2,06
|874.667.336
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|665.516.212
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.889.704.954
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,15
|729.170.869
|% -1,43
|
|AKBNK
|7,64
|949.636.028
|% -0,52
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7393
|14,7438
|% 0,21
|
|Euro
|16,1045
|16,1190
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2341
|19,3305
|% 0,20
|
|Frank
|15,7413
|15,8361
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9174
|3,9371
|% 0,07
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-1,18
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|-52,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-51,53
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-24,92
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-12,46
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,05
|
Seans Raporu
15:08
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