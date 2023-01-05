***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:47
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093606
BIST
10:345.497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -26,10
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.497
10:3418,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:3419,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:341.118,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.118,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DYOBY
|32,12
|59.081.030
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|10.314.276
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|115.891.529
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.689,90
|64.792.259
|% 8,78
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.102.420
|% -9,87
|
|LIDER
|80,40
|4.293.284
|% -8,64
|
|ULUSE
|206,80
|13.665.410
|% -8,09
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,64
|2.510.082.799
|% 1,68
|
|THYAO
|146,70
|2.155.400.607
|% 1,52
|
|KRDMD
|19,63
|1.124.565.934
|% -0,81
|
|ASELS
|65,75
|1.123.369.910
|% 0,92
|
|EKGYO
|9,45
|1.062.375.425
|% 0,32
|
|EKGYO
|9,45
|1.062.375.425
|% 0,32
|
|EREGL
|43,64
|2.510.082.799
|% 1,68
|
|KRDMD
|19,63
|1.124.565.934
|% -0,81
|
|YKBNK
|11,73
|337.590.212
|% 0,77
|
|PETKM
|20,06
|528.020.259
|% 0,30
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7497
|18,7569
|% 0,08
|
|Euro
|19,9028
|19,9323
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4759
|22,5886
|% -0,26
|
|Frank
|20,0883
|20,2093
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9726
|4,9975
|% 0,07
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.565
|7.631
|5,00
|
|Yarım
|3.664
|3.730
|2,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,00
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,68
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