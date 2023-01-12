***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:31
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101039
BIST
14:484.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 8,86
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:4818,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:4820,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0405
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:481.139,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.139,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,26
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KRDMA
|17,38
|362.884.800
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.668.144
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.546.948
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|26.593.324
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.589,60
|90.295.264
|% -8,52
|
|CEOEM
|16,76
|18.329.883
|% -8,47
|
|THYAO
|128,70
|8.540.573.279
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|ASELS
|53,50
|4.006.138.114
|% 1,33
|
|EREGL
|37,38
|3.703.680.315
|% 1,47
|
|KOZAL
|518,90
|3.441.311.462
|% 0,02
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|EKGYO
|7,92
|2.645.388.357
|% -1,98
|
|YKBNK
|8,68
|2.299.650.487
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,50
|398.200.611
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,83
|2.248.867.487
|% -1,68
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7785
|18,7861
|% 0,06
|
|Euro
|20,2160
|20,2307
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7695
|22,8837
|% 0,16
|
|Frank
|20,0648
|20,1857
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,12
|