***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2023 16:01
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131128
BIST
16:074.693
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -120,19
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.689
16:0719,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
16:0720,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1079
|Açılış
|: 21,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9163
En Düşük
20,7087
16:071.220,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.220,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.222,46
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EKSUN
|95,15
|1.714.582.652
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|29.826.485
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|28.905.646
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|1.621.357
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|119.443.423
|% -10,00
|
|IHAAS
|133,30
|11.655.364
|% -9,99
|
|FENER
|51,95
|97.087.751
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|2.733.378
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|71.498.519
|% -9,90
|
|TUPRS
|536,90
|1.971.016.935
|% 1,28
|
|AKFYE
|15,42
|1.879.791.573
|% -9,82
|
|EKSUN
|95,15
|1.714.582.652
|% 10,00
|
|KOZAL
|21,10
|1.572.791.104
|% -2,31
|
|THYAO
|116,50
|1.462.974.821
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,64
|670.745.866
|% 2,72
|
|AKFYE
|15,42
|1.879.791.573
|% -9,82
|
|ISCTR
|11,82
|1.332.160.123
|% -1,88
|
|EKGYO
|6,05
|623.160.241
|% -2,26
|
|KOZAL
|21,10
|1.572.791.104
|% -2,31
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1972
|19,2051
|% 0,16
|
|Euro
|20,8882
|20,8995
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,7103
|23,8292
|% 0,56
|
|Frank
|20,8976
|21,0234
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1043
|5,1299
|% 0,21
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|8,55
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.260
|8.385
|55,00
|
|Tam
|8.273
|8.354
|36,00
|
|Yarım
|4.056
|4.088
|18,00
|
|Çeyrek
|2.028
|2.044
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|4,59
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:20ISCTR
Yüzde -8.79 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 435, 604 adet işlem
-
16:19PINSU
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 579, 084 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 69 kaybederek (% -2.34 ) 5, 171
-
16:18XU100
Endeks 4, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 29, 677.00 milyon TL de
-
16:18IHAAS
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 133.40 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 073 adet işlem