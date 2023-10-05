***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 14:04
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199942
BIST
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14:278.219
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -114,03
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:2727,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0313
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:2729,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1045
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:271.614,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.614,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|340.712.488
|% -9,98
|
|COSMO
|169,40
|55.005.607
|% -8,83
|
|MANAS
|11,00
|166.025.901
|% -8,71
|
|BRKVY
|59,55
|44.565.245
|% -8,67
|
|ALCAR
|1.193,00
|171.842.323
|% -8,37
|
|THYAO
|233,60
|5.101.473.947
|% -2,05
|
|TUPRS
|146,30
|3.979.089.989
|% -1,01
|
|ZOREN
|6,53
|3.571.519.253
|% -6,85
|
|PETKM
|21,92
|3.446.101.286
|% -0,36
|
|YKBNK
|18,03
|3.077.048.096
|% -0,11
|
|ZOREN
|6,53
|3.571.519.253
|% -6,85
|
|EKGYO
|7,92
|2.260.745.617
|% -1,00
|
|YKBNK
|18,03
|3.077.048.096
|% -0,11
|
|IHLAS
|1,27
|201.018.260
|% -1,55
|
|PETKM
|21,92
|3.446.101.286
|% -0,36
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5526
|27,5584
|% 0,11
|
|Euro
|29,0716
|29,1138
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,3537
|33,5210
|% 0,04
|
|Frank
|29,9935
|30,1742
|% 0,24
|
|Riyal
|7,3263
|7,3630
|% 0,02
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,28
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|2,12
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.870
|10.968
|-34,00
|
|Yarım
|5.452
|5.501
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.750
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,71
|18,73
|0,10
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-1,62
|