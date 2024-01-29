***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2024 13:31
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243246
BIST
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14:118.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 141,27
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:1130,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2569
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:1132,8758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1658
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:111.978,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,87
|Açılış
|: 1.978,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|646.871
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|69.821.023
|% 9,99
|
|DIRIT
|21,80
|6.047.407
|% 9,99
|
|SNPAM
|78,50
|2.912.279
|% -7,86
|
|BURVA
|103,40
|34.245.785
|% -5,57
|
|GARFA
|111,90
|79.174.549
|% -5,09
|
|VKFYO
|28,30
|84.258.024
|% -4,71
|
|PEKGY
|34,08
|85.762.014
|% -3,73
|
|THYAO
|275,25
|11.024.259.308
|% 5,87
|
|TUPRS
|152,30
|3.409.593.402
|% 3,18
|
|ASELS
|51,00
|2.706.890.835
|% 3,70
|
|PGSUS
|767,50
|2.654.286.751
|% 2,95
|
|TCELL
|69,45
|2.146.753.322
|% 0,65
|
|EKGYO
|10,24
|1.802.969.908
|% -0,49
|
|TSPOR
|1,58
|197.472.323
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,58
|467.593.463
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.935.095
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,06
|332.145.290
|% -0,49
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3517
|30,3568
|% 0,85
|
|Euro
|32,8640
|32,8758
|% 0,51
|
|Sterlin
|38,4669
|38,6598
|% 0,91
|
|Frank
|35,0608
|35,2720
|% 1,05
|
|Riyal
|8,0696
|8,1101
|% 0,84
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|909,62
|911,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,32
|953,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,09
|83,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,51
|2.025,79
|% 0,66
|