***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 15:24
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi))
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.04.2020
Tescil Tarihi
14.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2019 - 10061
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 17.04.2020 tarih, 10061 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838964
BIST
15:5598.376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 2.126,51
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
15:556,9076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
15:557,5031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
15:55376,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -7,52
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.715.186
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.466.038
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|716.977
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.104.922
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,40
|8.693.495
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,40
|1.311.001.233
|% 2,96
|
|GARAN
|8,53
|718.619.217
|% 3,39
|
|THYAO
|10,53
|705.401.515
|% 3,64
|
|ASELS
|27,26
|569.241.533
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,85
|504.876.657
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,01
|239.779.599
|% 3,08
|
|KARSN
|1,46
|170.753.559
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|75.117.703
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,85
|504.876.657
|% 3,54
|
|IHLGM
|1,07
|93.064.787
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6274
|% -0,47
|
|Frank
|7,0978
|7,1405
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8295
|1,8386
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-19,23
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,20
|
|Yarım
|1.210
|1.240
|-23,80
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,16
|
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