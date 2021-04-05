***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 11:13
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi))
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
02.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 tarihli 10302 No.lu Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarih, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923197
BIST
11:241.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.437
En Düşük
1.429
11:248,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1359
11:249,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 9,5400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 454,13
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458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ERBOS
|75,90
|44.245.498
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.682.408
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.825.537
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.232.702
|% -9,71
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|GLRYH
|11,11
|10.578.705
|% -8,56
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,70
|127.402.512
|% -7,04
|
|BJKAS
|8,81
|421.677.106
|% -4,24
|
|KOZAL
|127,00
|382.961.056
|% 1,52
|
|GARAN
|6,90
|302.249.106
|% 0,27
|
|JANTS
|886,00
|217.304.979
|% 7,13
|
|SISE
|7,46
|209.152.360
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,81
|421.677.106
|% -4,24
|
|GARAN
|6,90
|302.249.106
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,70
|127.402.512
|% -7,04
|
|PETKM
|6,09
|181.057.923
|% 1,67
|
|SISE
|7,46
|209.152.360
|% 0,95
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1585
|8,1627
|% 0,13
|
|Euro
|9,5915
|9,6062
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,2641
|11,3206
|% 0,21
|
|Frank
|8,6092
|8,6610
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1663
|2,1771
|% -0,05
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,55
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|-1,18
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 12 artarak (% 0.21 ) 1, 466
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11:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 606.00 milyon TL de
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Yüzde 4.27 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 733 adet işlem
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Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 107, 980 adet işlem
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