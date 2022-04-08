***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touch Thomatsu üye şirketi)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği1.1.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.03.2022Tescil Tarihi07.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2022 tarihli 10555 no'lu ticaret sicil gazetesiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touch Thomatsu üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2022 tarih ve 10555 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018139BIST