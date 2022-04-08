***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 14:56
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touch Thomatsu üye şirketi)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1.1.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
07.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022 tarihli 10555 no'lu ticaret sicil gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touch Thomatsu üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2022 tarih ve 10555 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018139
BIST
15:232.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,67
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:2314,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:2316,0419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:23918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,52
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:22
|MZHLD
|34,12
|3.467.378
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.926.633
|% 9,97
|
|NATEN
|63,50
|213.128.069
|% 9,96
|
|EPLAS
|19,44
|20.581.189
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.306.637
|% -9,78
|
|ULUSE
|155,70
|27.271.197
|% -7,32
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|14.318.786
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,30
|15.124.921
|% -4,00
|
|GARAN
|13,18
|4.168.414.241
|% 4,52
|
|THYAO
|35,24
|2.114.855.512
|% -1,07
|
|KARSN
|6,03
|1.407.984.211
|% 5,60
|
|AKBNK
|8,32
|1.370.420.599
|% 3,48
|
|ASELS
|26,54
|1.278.872.078
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,61
|1.141.795.612
|% 1,95
|
|GARAN
|13,18
|4.168.414.241
|% 4,52
|
|ODAS
|2,17
|660.136.560
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,54
|1.189.742.882
|% 3,42
|
|KARSN
|6,03
|1.407.984.211
|% 5,60
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7527
|14,7575
|% 0,14
|
|Euro
|16,0241
|16,0440
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,1602
|19,2563
|% -0,22
|
|Frank
|15,7140
|15,8087
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,93
|
|Altın Gr.
|919
|919
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|3,00
|
|Tam
|6.056
|6.207
|13,83
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|6,69
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,63
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:35NATEN
Yüzde 9.78 oranında artışla 63.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 156, 978 adet işlem
-
15:34KRGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 949 adet işlem
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, FROTO
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 83 artarak (% 1.27 ) 2, 131
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, PAGYO, FORMT, SUMAS, MZHLD, VKGYO, EPLAS