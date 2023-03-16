***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2023 18:14
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.03.2023 tarihli toplantısında
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 2023 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) denetim firması ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kararın yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul‘un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125639
BIST
18:055.230
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|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
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|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
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|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
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|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
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|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
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|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
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|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
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|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
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|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
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|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
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|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
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|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
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|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9939
|19,0015
|% 0,05
|
|Euro
|20,1703
|20,1856
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,9341
|23,0491
|% 0,47
|
|Frank
|20,3327
|20,4552
|% 0,34
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|Riyal
|5,0413
|5,0665
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
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|Altın Gr.
|1.170
|1.170
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.867
|7.963
|-2,00
|
|Yarım
|3.857
|3.896
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.948
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|21,52
|21,54
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|-0,11
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|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,03
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Seans Raporu
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17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem